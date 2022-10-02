Birçok futbolsever tarafından heyecanla beklenmekte olan Spor Toto Süper Lig maçı hakkında birçok detay merak ediliyor ve araştırılıyor. Merak edilen konular arasında Sivasspor-Hatayspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? ve Sivasspor-Hatayspor maçı saat kaçta? Soruları da yer alıyor. Peki, Sivasspor-Hatayspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Sivasspor-Hatayspor maçı saat kaçta? Sivasspor-Hatayspor maçı şifreli mi, ücretsiz mi?

Sivasspor- Hatayspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Sorusu, maçı izlemek isteyen taraftarlar tarafından ve sporseverler tarafından sık sık araştırılıyor. Maç gününün gelmesi ile birlikte maç hakkındaki detaylar daha fazla ilgi görüyor. Peki, Sivasspor-Hatayspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Sivasspor-Hatayspor maçı saat kaçta? Sivasspor-Hatayspor maçı şifreli mi, ücretsiz mi?

SİVASSPOR-HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Sivasspor-Hatayspor arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 4 kanalından canlı yayınlanacak ve maç Sivas'da, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Bein Sports 4 kanalını Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izleyebilirsiniz.

SİVASSPOR-HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

2 Ekim Pazar günü oynanacak olan Spor Toto Süper Lig maçı, saat 14:30 başlayacak.