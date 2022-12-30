Sivasspor – Galatasaray maçının 29 Aralık 2022 Perşembe günü gerçekleştirilmesi ile birlikte, maç esnasında yaşanan ofsayt nedeniyle Sivasspor golü ofsayt mı? Sivasspor golü neden iptal edildi? Soruları gündeme geldi. Sivasspor'un golü neden ofsayt sayıldı? Sorusu merak ediliyor. Peki, Sivasspor golü ofsayt mı? Sivasspor golü neden iptal edildi? Sivasspor'un golü neden ofsayt sayıldı?

Sivasspor golü ofsayt mı? Sorusu, verilen ofsayt kararı sonrasında en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Konuya ilişkin Sivasspor golü neden iptal edildi? Sivasspor'un golü neden ofsayt sayıldı? Soruları da verilen karar sonrasında sıklıkla araştırılıyor. Peki, Sivasspor golü ofsayt mı? Sivasspor golü neden iptal edildi? Sivasspor'un golü neden ofsayt sayıldı?

SİVASSPOR GOLÜ OFSAYT MI?

Sivasspor, 50. dakikada Fredrik Ulvestad'ın golüyle maçta durumu 1-1'e getirdi. Ancak gol VAR'a takıldı. Yaklaşık 10 dakika VAR'da incelenen gol iptal edildi. Pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle gol verilmedi.

Eski hakem ve yorumcu olan Deniz Çoban konuya ilişkin; "Golün neden iptal edildiğiyle ilgili sağlıklı bir yorum yapamıyorum. Sadece ben değil, konuştuğum kimse net yorum yapamıyor. Bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilmiş ise gol vuruşu sırasında Nelsson'un arkasında kalan Robin Yalçın ofsayt olarak değerlendirilmiş olabilir. Eğer öyleyse benim bu kararı kabul etmem mümkün değil çünkü somut olarak Robin Yalçın'ın ofsayt olduğunu ofsayt çizgileriyle tespit edemediler. Bu kadar net bir tespit yapılamamışken doğru olan gol kararının verilmesiydi. Göz kararı olarak gol iptal edilmemeliydi" açıklamalarında bulundu.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulunun belirlemiş olduğu kurallar arasında konuya ilişkin yazan ofsayt durumu bilgileri şu şekilde yer almakta;