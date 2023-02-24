Sivasspor Genk maçı ne zaman, hangi kanalda?

Demir Grup Sivasspor'un İtalya ekibi Fiorentina ile eşleştiği son 16 turunda Medipol Başakşehir'in rakibi ise Belçika temsilcisi Gent oldu. Peki, Sivasspor Genk maçı ne zaman, hangi kanalda?