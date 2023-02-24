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Sivasspor Genk maçı ne zaman, hangi kanalda?

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Demir Grup Sivasspor'un İtalya ekibi Fiorentina ile eşleştiği son 16 turunda Medipol Başakşehir'in rakibi ise Belçika temsilcisi Gent oldu. Peki, Sivasspor Genk maçı ne zaman, hangi kanalda?

Son Dakika: Kuralardan biri çok zorlu! İşte Sivasspor ve Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleriSon Dakika: Kuralardan biri çok zorlu! İşte Sivasspor ve Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında son 16 turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Peki, Sivasspor Genk maçı ne zaman? Sivas UEFA maçı hangi kanalda?

SİVASSPOR GENK MAÇI NE ZAMAN?

Demir Grup Sivasspor, deplasmandaki ilk maçına 9 Mart'ta çıkacak. Rövanş karşılaşmalarında Demir Grup Sivasspor 16 Mart'ta rakibini konuk edecek.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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