Sivasspor - Galatasaray muhtemel ilk 11 belli oldu mu? Sivasspor - Galatasaray maçı ilk 11 açıklandı mı? Sivasspor - Galatasaray muhtemel kadro!
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Spor Toto Süper Lig'de oynanacak olan Galatasaray - Kasımpaşa maçı merak ediliyor. Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı son hızla devam ederken merak edilenler arasında Galatasaray - Kasımpaşa maçının ne zaman olduğu ve hangi kanalda yayınlandığı konuları yer aldı. Peki, Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak?
İlk 11'ler:
Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi.
Sivasspor : Ali Şaşal, Samba, Caner, Appindangoye, Alaaddin, Cofie, Robin, Hakan, Gradel, N'jie, Caicedo
Galatasaray- Sivasspor maçında Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay. VAR hakemi ise Özgür Yankaya.
Süper Lig'de oynanacak olan Sivasspor - Galatasaray maçı 20 Mayıs günü saat 19.00'da oynanacak.
Sivasspor - Galatasaray karşılaşması BeIN Sports 1 ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.