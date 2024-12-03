Sivasspor Galatasaray muhtemel 11'leri açıklandı mı?
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Pazar günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı. Peki, Sivasspor Galatasaray muhtemel 11'leri açıklandı mı?
Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Sivasspor, 2 günlük iznin ardından hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sivasspor Galatasaray muhtemel 11'leri belli oldu mu?
SİVASSPOR GALATASARAYMAÇI NE ZAMAN?
Net Global Sivasspor ile Galatasaray, 8 Aralık Pazar günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
Sivasspor ile Galatasaray arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.
SİVASSPOR GALATASARAY MUHTEMEL 11'LERİ
Sivasspor : Ali Şaşal, Alaaddin Okumuş, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Achilleas, Poungouras, Charisis, Pritchard, Garry Rodrigues, Rey Manaj, Koita
Galatasaray : Galatasaray: Muslera, Metehan, Davinson, Nelsson, Barış, Torreira, Sara, Yunus, Sallai, Mertens, Osimhen