Sivasspor Galatasaray muhtemel 11'ler! Süper Lig'in heyecan dolu mücadelelerinden biri olan Sivasspor - Galatasaray karşılaşması, futbol tutkunlarının dikkatini çekiyor. Sporseverler, bu önemli maçta kimlerin forma giyeceğini merak ediyor. Sivasspor-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri araştırılıyor. İşte detaylar...

SİVASSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Sivasspor - Galatasaray maçı, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal; Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi; Charisis, Pritchard, Poungouras; Keita Balde, Rodrigues; Rey Manaj.

Galatasaray: Muslera; Jelert, Davinson, Metehan, Berkan; Torreira, Sara; Barış, Mertens, Yunus; Osimhen.