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Sivasspor Galatasaray muhtemel 11'ler!

Sivasspor Galatasaray muhtemel 11'ler!
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Sivasspor ve Galatasaray arasında gerçekleşecek olan futbol maçının muhtemel 11'leri açıklandı. Her iki takımın da sahaya çıkacak oyuncuları büyük merak konusu oldu. Maçın sonucu ve takımların performansları futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Sivasspor Galatasaray muhtemel 11'ler! Süper Lig'in heyecan dolu mücadelelerinden biri olan Sivasspor - Galatasaray karşılaşması, futbol tutkunlarının dikkatini çekiyor. Sporseverler, bu önemli maçta kimlerin forma giyeceğini merak ediyor. Sivasspor-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri araştırılıyor. İşte detaylar...

SİVASSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Sivasspor - Galatasaray maçı, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Sivasspor Galatasaray muhtemel 11'ler!

MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal; Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi; Charisis, Pritchard, Poungouras; Keita Balde, Rodrigues; Rey Manaj.

Galatasaray: Muslera; Jelert, Davinson, Metehan, Berkan; Torreira, Sara; Barış, Mertens, Yunus; Osimhen.

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