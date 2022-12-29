Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor - Galatasaray maçında ne oldu? Sivasspor Galatasaray maçı olayı ne? GS maçında ne oldu?

Gündem Haberleri

Sivasspor - Galatasaray maçında ne oldu? Sivasspor Galatasaray maçı olayı ne? GS maçında ne oldu?

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivas spor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Maçta yaşanan bir pozisyon gündemin zirvesine yerleşti. Peki, Sivasspor Galatasaray maçında ne oldu? Sivasspor Galatasaray maçı olayı ne? GS maçında ne oldu?

Sivas spor Galatasaray maçında ne oldu? Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivas spor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Maçta yaşanan bir pozisyon gündemin zirvesine yerleşti. Peki, Sivasspor Galatasaray maçında ne oldu? Sivasspor Galatasaray maçı olayı ne? GS maçında ne oldu? İşte detaylar...

Sivasspor-Galatasaray maçında Ulvestad'ın Sarı-Kırmızılı ağlara gönderdiği gol, VAR'dan döndü. Yaklaşık 10 dakika incelenen gol, iptal edildi. Galatasaraylı muhabirler ve bazı yazarlar "Neden iptal edildi? Gol nizamiydi" yorumlarını yaptı.

Sivasspor - Galatasaray maçında ne oldu? Sivasspor Galatasaray maçı olayı ne? GS maçında ne oldu?Görüntü: beIN Sports

Sivas spor, 50. dakikada Fredrik Ulvestad'ın golüyle maçta durumu 1-1'e getirdi. Ancak gol VAR'a takıldı. Yaklaşık 10 dakika VAR'da incelenen gol iptal edildi. Pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle gol verilmedi.

Sivasspor - Galatasaray maçında ne oldu? Sivasspor Galatasaray maçı olayı ne? GS maçında ne oldu?Görüntü: beIN Sports

Pozisyonda Nelsson'a faul yapıldığı ve ofsayt olduğuna dair yorumlar yazıldı. Pek çok Galatasaraylı taraftar da bu golün geçerli olduğunu ifade etti.

İşte spor yazarlarından gelen yorumlar:

Sivasspor - Galatasaray maçında ne oldu? Sivasspor Galatasaray maçı olayı ne? GS maçında ne oldu?

Sivasspor - Galatasaray maçında ne oldu? Sivasspor Galatasaray maçı olayı ne? GS maçında ne oldu?

Sivasspor - Galatasaray maçında ne oldu? Sivasspor Galatasaray maçı olayı ne? GS maçında ne oldu?

Sivasspor - Galatasaray maçında ne oldu? Sivasspor Galatasaray maçı olayı ne? GS maçında ne oldu?

Sivasspor - Galatasaray maçında ne oldu? Sivasspor Galatasaray maçı olayı ne? GS maçında ne oldu?

Sivasspor - Galatasaray maçında ne oldu? Sivasspor Galatasaray maçı olayı ne? GS maçında ne oldu?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Galatasaray Sivasspor Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title