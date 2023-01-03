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Sivasspor Galatasaray maçı tekrar edilecek mi?

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Sivasspor Galatasaray maçı tekrar edilecek mi?

TFF, Sivasspor- Galatasaray ve Gaziantep-Beşiktaş maçlarının tartışmalı pozisyonlarına ilişkin VAR kayıtlarını açıklamasının ardından MHK söz konusu maçlardaki hakemlerle ilgili alınan tarihi kararları açıkladı. Açıklamalar sonrası Sivasspor Galatasaray maçı tekrar edilecek mi, merak edild.

MHK, Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp'e artık maçlarda görev verilmeyeceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Sivasspor-Galatasaray ile Gaziantep-Beşiktaş maçının orta hakemleri Erkan Özdamar ve Atilla Karaoğlan'a ise uzun süre görev verilmeyeceği belirtildi. Açıklamalar sonrası Sivasspor Galatasaray maçı tekrar edilecek mi, merak edildi.

SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI İPTAL EDİLECEK Mİ?

MHK'den yapılan açıklamada, Sivasspor- Galatasaray maçında önemli bir hakem hatası yapıldığı belirtilirken, maçın VAR hakemi Özgüç Türkalp'e artık görev verilmeyeceği duyuruldu. Söz konusu maçın orta hakemi Erkan Özdamar'a ise uzun süre görev verilmeyeceği belirtildi. Gaziantep-Beşiktaş maçının hakemi Atilla Karaoğlan'ın ise N'Koudou'yu oyundan atmayarak hatalı karar verdiği açıklandı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ın ise uzun süre karşılaşmalarda görev alamayacağı belirtildi.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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