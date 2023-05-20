Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak?

Spor Toto Süper Lig'de oynanacak olan Galatasaray - Kasımpaşa maçı merak ediliyor. Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı son hızla devam ederken merak edilenler arasında Galatasaray - Kasımpaşa maçının ne zaman olduğu ve hangi kanalda yayınlandığı konuları yer aldı. Peki, Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak?