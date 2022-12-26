Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı ne zaman?
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Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı devam ediyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlardan bir tanesi ise Sivasspor - Galatasaray oldu. Arama motorlarında Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı ne zaman? soruları aratılıyor. İşte merak edilenler...
Futbolseverler heyecanla Sivasspor - Galatasaray maçını bekliyor. Spor Toto Süper Lig'de futbol heyecanı devam ederken Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı ne zaman? soruları aratılıyor. İşte maç hakkında merak edilenler...
GALATASARAY- SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sivasspor - Galatasaray karşılaşması 29 Aralık günü saat 17.00'de oynanacak.
GALATASARAY- SİVASSPORMAÇI HANGİ KANALDA?
Sivasspor - Galatasaray maçı BeIN Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.