Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Sivasspor, müsabakanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanlar sürdürdü. Yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkisi altında gerçekleştirilen antrenman, olumsuz hava koşulları nedeniyle tamamlanamadan 45. dakikada sonlandırıldı. Sivasspor Galatasaray maçı ertelenecek mi?

SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI ERTELENECEK Mİ?

Kırmızı beyazlı takımdan yapılan açıklamada, idmanın olumsuz hava şartları sebebiyle 45 dakika sürdüğü belirtildi. Söz konusu açıklamada, "Teknik Direktörümüz Bülent Uygun yönetiminde, kulüp tesislerimizde yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkisi altında gerçekleştirilen antrenman, planlanan sürede tamamlanamadı. Isınma hareketleriyle başlayan çalışma, koşu ve kısa bir taktik maçla devam etti. Olumsuz hava koşulları nedeniyle idman 45. dakikada sonlandırıldı" ifadeleri kullanıldı.

Sivasspor Galatasaray maçının oynanacağı gün kar yağışı yapacağı tahmin edilmiyor Hava ise -1 derece olacak. Maçı oynanmasına engel olacak hava muhalefeti yok. Maç açıklanan saatinde ve günün oynanacaktır.