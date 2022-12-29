Sivasspor - Galatasaray maç özeti! (VİDEO) Sivasspor Galatasaray maçı özeti izle! Sivasspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti?
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Spor Toto Süper Lig'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sivasspor - Galatasaray maçını kaçıran futbolseverler Galatasaray maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteten futbolseverler Sivasspor Galatasaray maç özeti! Sivasspor Galatasaray maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Sivasspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti? İşte, Sivas GS maç özeti!
Sivasspor Galatasaray maç özeti! Fenerbahçe İstanbulspor maç özeti! Spor Toto Süper Lig'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sivasspor - Galatasaray maçını kaçıran futbolseverler Galatasaray maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteten futbolseverler Sivasspor Galatasaray maç özeti! Sivasspor Galatasaray maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Sivasspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti? İşte, Sivas GS maç özeti haberimizde...
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Sivasspor - Galatasaray maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.
Sivasspor - Galatasaray maçı 2-1'lik Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.
Sivasspor - Galatasaray maçı 29 Aralık 2022 (Perşembe) günü oynandı.
Sivasspor - Galatasaray maçı canlı olarak Bein Sport'ta yayınlandı.