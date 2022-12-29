29 Aralık 2022 Perşembe günü oynanacak olan Sivasspor – Galatasaray maçının ilk 11'leri merak konusu oldu ve Sivasspor Galatasaray ilk 11'ler açıklandı mı? Sorusu ile araştırılıyor. Peki, Sivasspor Galatasaray ilk 11'ler açıklandı mı? Sivasspor – Galatasaray maçı ilk 11'ler belli oldu mu?

Sivasspor maçında Muslera oynuyor mu, kadroda mı? Muslera bugün var mı yok mu?

Sivasspor Galatasaray ilk 11'ler açıklandı mı? Sorusu, sporseverler tarafından heyecanla beklenmekte olan maç gününün gelmesi ile birlikte araştırılmaya başlandı. Her iki takımın da ilk 11 oyuncusu merak ediliyor. Sivas'da oynanacak olan karşılaşmanın sonunda Galatasaray, konumunu korumak için Sivasspor deplasmanından 3 puanla ayrılması gerekiyor. Peki, Sivasspor Galatasaray ilk 11'ler açıklandı mı? Sivasspor – Galatasaray maçı ilk 11'ler belli oldu mu?

SİVASSPOR GALATASARAY İLK 11'LER AÇIKLANDI MI?

29 Aralık 2022 Perşembe günü oynanacak olan karşılaşmada her iki takımın muhtemel ilk 11 oyuncuları aşağıda yer almaktadır. Oynanacak olan karşılaşmada her takımın ilk 11 oyuncusunun aşağıdaki gibi olması öngörülüyor.

SİVASSPOR'UN MUHTEMEL İLK 11'İ

Ali Şaşal, Erdoğan, Caner, Goutas, Camara, Uğur, Ulvestad, Robin Yalçın, Charisis, Saba, Yatabare..

GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

Muslera; Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois; Berkan, Midtsjö, Rashica, Mertens, Kerem, Gomis