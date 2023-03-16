Sivasspor Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Fiorentina maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?
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Konferans Ligi'nde hedeflerine ulaşmak isteyen Sivasspor Fiorentina takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Sivasspor Fiorentina maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Sivas Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Sivasspor Fiorentina maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Sivasspor Fiorentina maçı ile ilgili tüm detaylar...
Sivasspor Fiorentina maçı saat kaçta, hangi kanalda? Konferans Ligi'nde hedeflerine ulaşmak isteyen Sivasspor Fiorentina takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Sivasspor Fiorentina maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Sivas Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Sivasspor Fiorentina maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Sivasspor Fiorentina maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde...
Sivasspor - Fiorentina maçı saat 20.45'te başlayacak.
Sivasspor - Fiorentina maçı bu akşam saat 20.45'te oynanacak.
Sivasspor - Fiorentina maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.
Sivasspor - Fiorentina maçı Sivas'da, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.