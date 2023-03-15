UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda oynanacak Sivasspor-Fiorentina maçı öncesi futbolseverler kritik müsabakanın detaylarını araştırıyorlar. Peki, Sivasspor - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor - Fiorentina maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Sivasspor - Fiorentina maçının hakemi kim? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Demir Gurup Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında İtalya'nınFiorentina ekibiyle karşı karşıya gelecek. Her türü galibiyet ile tur atlayacak temsilcimizde tek düşünce Fiorentinakarşısında galibiyet almak. Futbolseverler kritik müsabakanın detaylarını merak ediyorlar. Peki, Sivasspor - Fiorentinamaçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor - Fiorentinamaçı hangi kanaldan yayınlanacak? Sivasspor - Fiorentinamaçının hakemi kim? Detaylar haberimizde...

SİVASSPOR - FİORENTİNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor - Fiorentina maçı 16 Mart Perşembe günü saat 20:45'te Sivas 4 Eylül stadyumunda oynanacak.

SİVASSPOR - FİORENTİNA MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Sivasspor - Fiorentina maçı 16 Mart Perşembe günü saat 20:45'te EXXEN platformundan naklen yayınlanacak.

SİVASSPOR - FİORENTİNA MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Sivasspor, 16 Mart Perşembe günü İtalya temsilcisi Fiorentina ile karşılaşacak. Kritik müsabakada Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic düdük çalacak. Dabanovic'ın yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdan Jovanovic yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Milos Boskovic olacak. Maçta VAR koltuğunda Harm Osmers, AVAR'da da Katrin Rafalski oturacak.

SİVASSPOR NASIL TUR ATLAR?

Sivasspor, ilk maçta Fiorentina deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle döndü. Sivasspor'u iki ve daha farklı galibiyetler çeyrek finale taşır, tek farklı zaferler de maçı uzatmalara götürür.