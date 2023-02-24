Sivasspor - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Sivasspor - Fiorentina maçı ne zaman oynanacak?

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu. Başakşehir ile Gent eşleşirken, Sivasspor'un rakibi ise Fiorentina oldu. Merak edilenler arasında ise Sivasspor - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Sivasspor - Fiorentina maçı ne zaman oynanacak? soruları yer aldı.