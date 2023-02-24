Sivasspor - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Sivasspor - Fiorentina maçı ne zaman oynanacak?
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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu. Başakşehir ile Gent eşleşirken, Sivasspor'un rakibi ise Fiorentina oldu. Merak edilenler arasında ise Sivasspor - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Sivasspor - Fiorentina maçı ne zaman oynanacak? soruları yer aldı.
G Grubu'nu lider tamamlayan Sivasspor ile A Grubu'nu zirvede bitiren Başakşehir'in, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki rakipleri belli oldu. Arama motorlarında Sivasspor - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Sivasspor - Fiorentina maçı ne zaman oynanacak? soruları araştırılıyor
SİVASSPOR - FİORENTİNA MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu kura çekiminin tamamlanmasının ardından Sivasspor ile Başakşehir'in rakipleri belli oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Başakşehir ve Sivasspor maçlarını 9 ve 16 Mart tarihinde oynayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki diğer eşleşmeler şöyle:
AEK Larnaca - West Ham United
Lazio - AZ Alkmaar
Lech Poznan - Djurgarden
Basel - Slovan Bratislava
Sheriff Tiraspol - Nice
Anderlecht - Villarreal