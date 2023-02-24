UEFA Konferans ligi kura çekiminin ardından Sivasspor Fiorentina maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yıl ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Sivasspor, son 16 turunda Fiorentina ile eşleşti. Eşlemenin ardından futbolseverler Sivassporun rakibi Fiorentina'nın hangi ülkenin takımı olduğunu ve Sivasspor - Fiorentina maçının oynanacağı tarihi araştırmaya koyuldular. Peki, Sivasspor - Fiorentina maçı ne zaman oynanacak? Fiorentina hangi ülkenin takımı? İşte merak edilenler...

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Uefa Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gruplarını lider tamamlayan 8 takım kurada seri başı oldu. Grup liderleri ayrıca rövanş müsabakalarını sahasında oynayacak. Kurada Türkiye'den Medipol Başakşehir ile Sivasspor, grup aşamasını lider tamamladığı için seri başı olarak yer aldı. Kura sonucu Sivasspor Fiorentina ile eşleşti. Kura sonucu futbolseverler Sivassporun rakibi Fiorentina'nın hangi ülkenin takımı olduğunu ve Sivasspor -Fiorentina maçının oynanacağı tarihi araştırmaya koyuldular. Peki, Sivasspor -Fiorentina maçı ne zaman oynanacak? Fiorentina hangi ülkenin takımı? Detaylar haberimizde...

FİORENTİNA HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Fiorentina, Floransa'da kurulmuş futbol kulübüdür.29 Ağustos 1926'da kurulan kulüp, İtalya Serie A'da 1955-56, 1968-69 sezonlarında şampiyon olmuştur. Fiorentina, ayrıca 6 kez İtalya Kupasını kaldırmıştır. Hemen hemen her sezon Avrupa müsabakalarında boy gösteren Fiorentina'nın 1956-1957 Şampiyonlar Ligi ikinciliği, 1989-1990 ise Uefa Kupası ikinciliği vardır. Fiorentina, maçlarını 47 bin 282 kişilik Stadio Artemio Franchi'de oynamaktadır.

SİVASSPOR -FİORENTİNA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

İsviçre'nin Nyon şehrinde gerçekleştirilen kura çekimi kapsamında UEFA Konferans Ligi temsilcimiz Sivasspor İtalyan temsilci Fiorentina ile eşleşti. Sivasspor Fiorentina maçı 9 ile 16 Mart tarihlerinde oynanacak.