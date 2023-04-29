Sivasspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu mu? Sivasspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe - Ümraniyespor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı ne zaman?