Sivasspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu mu? Sivasspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe - Ümraniyespor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı ne zaman?
Spor Toto Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Fenerbahçe - Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı şifresiz mi? Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı hakemi kim? Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER!
Sivasspor : Ali Şaşal, Murat, Aaron, Goutas, Ziya, Saiz, Hakan, Charisis, Erdoğan, Gradel, Yatabare
Fenerbahçe: İrfan; Osayi, Serdar, Samet, Peres; Arao, İrfan, Arda, Ferdi, Valencia, Pedro
SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Mücadele beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.
6 İSİM SINIRDA
Samet Akaydın, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Miha Zajc, Willian Arao ve Enner Valencia, kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Bitexen Giresunspor karşısında takımı yalnız bırakacak.
Ligde geride kalan 31 haftada 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 37 puan topladı. Son 2 maçını kazanarak çıkış yakalayan Sivas temsilcisinde Fenerbahçe maçı öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.