Sivasspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe maçı ne zaman? Sivasspor-Fenerbahçe maçı nerede yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası takımlarından Sivasspor ve Fenerbahçe bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Sivasspor ile Fenerbahçe maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Sivasspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar…

Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Sivasspor ile Fenerbahçe bugün karşı karşıya geliyor. Sporseverler tarafından Sivasspor ile Fenerbahçe maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Sivasspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe maçı ne zaman?Detaylar haberimizde...

SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor ve Fenerbahçe maçı 3 Mayıs Çarşamba günü 20.30'da başlayacaktır.

SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor ile Fenerbahçe arasında gerçekleşecek Ziraat Türkiye Kupası maçı A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.

SİVASSPOR VE FENERBAHÇE NEREDE OYNANACAK?

Sivasspor ve Fenerbahçe maçı Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleşecektir.