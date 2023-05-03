Ziraat Türkiye Kupası takımlarından Sivasspor ve Fenerbahçe bugün karşı karşıya geliyor. Sivasspor ile Fenerbahçe maçının hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Sivasspor-Fenerbahçe maçı nereden, nasıl izlenir? Fenerbahçe maçı şifresiz nasıl izlenir? Fenerbahçe-Sivasspor maçı hangi kanalda? İşte detaylar…

Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Sivasspor ile Fenerbahçe bugün karşı karşıya geliyor. Sivasspor ile Fenerbahçe maçının yayınlanacağı kanal araştırılan konular arasında yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası maçının nerede yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Sivasspor-Fenerbahçe maçı nereden, nasıl izlenir? Fenerbahçe maçı şifresiz nasıl izlenir? Fenerbahçe-Sivasspor maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor ve Fenerbahçe maçı 3 Mayıs Çarşamba günü 20.30'da başlayacaktır.

SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor ile Fenerbahçe arasında gerçekleşecek Ziraat Türkiye Kupası maçı A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.

SİVASSPOR VE FENERBAHÇE NEREDE OYNANACAK?

Sivasspor ve Fenerbahçe maçı Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleşecektir.