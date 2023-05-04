Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Sivasspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Sivasspor Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

Sivasspor ve Fenerbahçe arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Rövanş maçı ise 17 Mayıs'ta yapılacak ve futbolseverler tarafından "Sivasspor Fenerbahçe kupa maçı hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?" sorularına yanıt aranıyor. Ayrıntılar şöyle…

Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası yarı final heyecanı, Sivasspor ve Fenerbahçe arasındaki zorlu turun ilk maçıyla başlıyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Süper Lig mücadelesinde Fenerbahçe'nin 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın rövanşı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. A Spor'da ekrana gelecek maça dair tüm bilgiler haberimizde.

SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

17 Mayıs Salı günü yapılacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak ve A Spor kanalından canlı yayınlanacak.

Sivasspor'un maça 4-3-3 taktiğiyle çıkması bekleniyor. Muhtemel ilk 11 ise şu şekilde oluşabilir: Mamadou Samassa, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Uğur Çiftçi, Claudemir, Hakan Arslan, Jorge Felix, Emre Kılınç, Fernando Andrade, Yatabare.

Fenerbahçe ise maça 4-2-3-1 taktiğiyle başlayabilir. Muhtemel ilk 11'de ise Harun Tekin, Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Enner Valencia ve Mame Thiam gibi isimler yer alabilir.

Her iki takımın da taraftarları, bu zorlu mücadelede takımlarına destek olmak için büyük bir heyecanla maçı bekliyor. Sivasspor'un kendi sahasındaki avantajı ve Fenerbahçe'nin güçlü kadrosu, maçın ne kadar çekişmeli olacağının sinyallerini veriyor. Futbolseverler, bu mücadeleyi heyecanla beklerken, tüm gözler 17 Mayıs Salı gününe çevrilmiş durumda.