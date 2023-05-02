Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor - Fenerbahçe maçı şifresiz mi?
Gündem Haberleri
Ziraat Türkiye Kupası ZTK hedefine ulaşmak isteyen Sivasspor - Fenerbahçe bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Sivasspor - Fenerbahçe maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası ZTK heyecanla beklenen müsabakada Sivasspor - Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Sivasspor - Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Sivasspor - Fenerbahçemaçı hakemi kim? Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor - Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki Ziraat Türkiye Kupasi ZTK maçı, A Spor kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Sivasspor-Fenerbahçe Maçı, 03 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.
Sivasspor-Fenerbahçe Maçı, saat 20:30 başlayacak.
Sivasspor ve Fenerbahçe, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupasi ZTK maçı, Sivas'da, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.