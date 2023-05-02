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Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor - Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor - Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

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Ziraat Türkiye Kupası ZTK hedefine ulaşmak isteyen Sivasspor - Fenerbahçe bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Sivasspor - Fenerbahçe maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası ZTK heyecanla beklenen müsabakada Sivasspor - Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Sivasspor - Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Sivasspor - Fenerbahçemaçı hakemi kim? Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor - Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki Ziraat Türkiye Kupasi ZTK maçı, A Spor kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Sivasspor-Fenerbahçe Maçı, 03 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

Sivasspor-Fenerbahçe Maçı, saat 20:30 başlayacak.

Sivasspor ve Fenerbahçe, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupasi ZTK maçı, Sivas'da, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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