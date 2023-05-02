Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor - Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

Ziraat Türkiye Kupası ZTK hedefine ulaşmak isteyen Sivasspor - Fenerbahçe bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Sivasspor - Fenerbahçe maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman?