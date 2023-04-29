Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor-Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Sivasspor-Fenerbahçe bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Sivasspor-Fenerbahçe maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman?