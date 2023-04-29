Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor-Fenerbahçe maçı şifresiz mi?
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Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Sivasspor-Fenerbahçe bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Sivasspor-Fenerbahçe maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman?
Spor Toto Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Sivasspor- Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Sivasspor- Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Sivasspor- Fenerbahçe maçı hakemi kim? Sivasspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Sivasspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor- Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Sivasspor-Fenerbahçe Maçı, 29 Nisan Cumartesi günü oynanacak.
Sivasspor-Fenerbahçe Maçı, saat 19:00 başlayacak.
Sivasspor ve Fenerbahçe, karşı karşıya geleceği Spor Toto Süper Lig maçı, Sivas'da, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.