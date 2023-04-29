Sivasspor-Fenerbahçe maçı kaç kaç? Sivasspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sivasspor-Fenerbahçe maç özeti!
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Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Sivasspor-Fenerbahçe bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Sivasspor-Fenerbahçe maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman? Sivasspor-Fenerbahçe maçı kaç kaç?
Spor Toto Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Sivasspor- Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Sivasspor- Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Sivasspor- Fenerbahçe maçı hakemi kim? Sivasspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Sivasspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor- Fenerbahçe maçı kaç kaç? Detaylar haberimizdedir…
SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ?
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Mücadele beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Aaron, Goutas, Ziya, Saiz, Hakan, Charisis, Erdoğan, Gradel, Yatabare.
Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Osayi, Serdar, Samet, Luan Peres, Ferdi, Arao, İrfan Can, Arda Güler, Enner Valencia, Joao Pedro
SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Aaron, Goutas, Ziya, Saiz, Hakan, Charisis, Erdoğan, Gradel, Yatabare
Fenerbahçe : İrfan; Osayi, Serdar, Samet, Peres; Arao, İrfan, Arda, Ferdi, Valencia, Pedro
6 İSİM SINIRDA
Samet Akaydın, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Miha Zajc, Willian Arao ve Enner Valencia, kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Bitexen Giresunspor karşısında takımı yalnız bırakacak.
Ligde geride kalan 31 haftada 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 37 puan topladı. Son 2 maçını kazanarak çıkış yakalayan Sivas temsilcisinde Fenerbahçe maçı öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.