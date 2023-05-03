Sivasspor-Fenerbahçe maçı kaç kaç? Fenerbahçe MAÇ SKORU! Sivasspor-Fenerbahçe maçı bitti mi?
Gündem Haberleri
Ziraat Türkiye Kupası hedefine ulaşmak isteyen Sivasspor ve Fenerbahçe bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Sivasspor-Fenerbahçe maçının kaç kaç olduğu araştırılıyor. İşte, Sivasspor-Fenerbahçe maç skoru!
Sivasspor ile Fenerbahçe bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Sivasspor ve Fenerbahçe maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler tarafından Fenerbahçe ile Sivasspor maçının kaç kaç olduğu araştırılıyor. Maç skoru merak konusu oldu. Peki, Sivasspor-Fenerbahçe maçı kaç kaç? Sivasspor-Fenerbahçe maçı bitti mi? İşte, Sivasspor-Fenerbahçe maç skoru!
Sivasspor ve Fenerbahçe maçı 3 Mayıs Çarşamba günü 20.30'da başlayacaktır.
Sivasspor ile Fenerbahçe arasında gerçekleşecek Ziraat Türkiye Kupası maçı A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.
Sivasspor ve Fenerbahçe maçı Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleşecektir.
Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, Arao, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Rossi, Pedro
Sivasspor: Muammer, Murat, Caner, Goutas, Uğur, Ulvestad, Erdoğan, Charisis, Saiz, Gradel, Caicedo