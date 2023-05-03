Sivasspor-Fenerbahçe maçı kaç kaç? Fenerbahçe MAÇ SKORU! Sivasspor-Fenerbahçe maçı bitti mi?

Ziraat Türkiye Kupası hedefine ulaşmak isteyen Sivasspor ve Fenerbahçe bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Sivasspor-Fenerbahçe maçının kaç kaç olduğu araştırılıyor. İşte, Sivasspor-Fenerbahçe maç skoru!

Sivasspor ile Fenerbahçe bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Sivasspor ve Fenerbahçe maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler tarafından Fenerbahçe ile Sivasspor maçının kaç kaç olduğu araştırılıyor. Maç skoru merak konusu oldu. Peki, Sivasspor-Fenerbahçe maçı kaç kaç? Sivasspor-Fenerbahçe maçı bitti mi? İşte, Sivasspor-Fenerbahçe maç skoru!

SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor ve Fenerbahçe maçı 3 Mayıs Çarşamba günü 20.30'da başlayacaktır.

SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇ CANLI İZLE!

Sivasspor ile Fenerbahçe arasında gerçekleşecek Ziraat Türkiye Kupası maçı A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.

SİVASSPOR VE FENERBAHÇE NEREDE OYNANACAK?

Sivasspor ve Fenerbahçe maçı Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleşecektir.

SİVASSPOR VE FENERBAHÇE İLK 11'LER!

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, Arao, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Rossi, Pedro

Sivasspor: Muammer, Murat, Caner, Goutas, Uğur, Ulvestad, Erdoğan, Charisis, Saiz, Gradel, Caicedo