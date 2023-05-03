Sivasspor–Fenerbahçe MAÇ SONUCU! Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Sivasspor–Fenerbahçe maç sonucu ne?

Ziraat Türkiye Kupası takımlarından Sivasspor ve Fenerbahçe bugün karşı karşıya geldi Haftanın önemli maçlarından biri olan Sivasspor ile Fenerbahçe maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Sivasspor –Fenerbahçe maç sonucu ne? İşte detaylar...