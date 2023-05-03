Sivasspor–Fenerbahçe MAÇ SONUCU! Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Sivasspor–Fenerbahçe maç sonucu ne?
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Ziraat Türkiye Kupası takımlarından Sivasspor ve Fenerbahçe bugün karşı karşıya geldi Haftanın önemli maçlarından biri olan Sivasspor ile Fenerbahçe maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Sivasspor –Fenerbahçe maç sonucu ne? İşte detaylar...
Sivasspor – Fenerbahçe MAÇ SONUCU! Sivasspor ve Fenerbahçe bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan SivassporFenerbahçe maçının kaç kaç bittiği araştırılmaya başlandı. Sivasspor ile Fenerbahçe maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Sivasspormaçı kaç kaç bitti? Sivasspor –Fenerbahçe maç sonucu ne? Detaylar haberimizde…
Sivasspor ve Fenerbahçe maçı 3 Mayıs Çarşamba günü 20.30'da başlayacaktır.
Sivasspor ile Fenerbahçe arasında gerçekleşecek Ziraat Türkiye Kupası maçı A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.
Fenerbahçe : İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, Arao, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Rossi, Pedro
Sivasspor: Muammer, Murat, Caner, Goutas, Uğur, Ulvestad, Erdoğan, Charisis, Saiz, Gradel, Caicedo
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı Sivasspor-Fenerbahçe maçıyla başladı. Maç golsüz eşitlikle tamamlandı. Berabere biten bu karşılaşmanın rövanşı 24 Mayıs'ta Kadıköy'de oynanacak.