Sivasspor-Fenerbahçe maç özeti! (VİDEO) Fenerbahçe maçı özeti izle! Sivasspor Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?
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Sivasspor ve Fenerbahçe maçını kaçıran futbolseverler Fenerbahçe maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Sivasspor -Fenerbahçe maç özeti! Sivasspor Fenerbahçe maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Sivasspor Sivasspor maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...
Sivasspor - Fenerbahçe maç özeti! Spor Toto Süper ligin takımlarından Sivassporve Fenerbahçe bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Sivasspor- Fenerbahçe maçının sonucu merak konusu oldu. Maçın özetini izlemek isteten futbolseverler SivassporFenerbahçe maç özeti! SivassporFenerbahçe maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, SivassporFenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Detaylar haberimizde…
Sivasspor ve Fenerbahçe maçı 3 Mayıs Çarşamba günü 20.30'da başlayacaktır.
Sivasspor ve Fenerbahçe maçı Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleşecektir.
Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, Arao, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Rossi, Pedro
Sivasspor: Muammer, Murat, Caner, Goutas, Uğur, Ulvestad, Erdoğan, Charisis, Saiz, Gradel, Caicedo
Sivasspor ile Fenerbahçe arasında gerçekleşecek Ziraat Türkiye Kupası maçı A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.