Sivasspor-Fenerbahçe ilk 11'ler! Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11 kim? Sivasspor Fenerbahçe maç kadrosu!

Ziraat Türkiye Kupası hedefine ulaşmak isteyen Sivasspor ve Fenerbahçe bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Sivasspor-Fenerbahçe maçı heyecanla bekleniyor. Fenerbahçe maçının ilk 11'ler araştırılıyor. İşte, Sivasspor-Fenerbahçe ilk 11'ler!

Sivasspor Fenerbahçe maç kadrosu! Sivasspor ile Fenerbahçe bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Sivasspor ve Fenerbahçe maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler tarafından Fenerbahçe maçının ilk 11'leri araştırılıyor. Maçın kadrosu merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11 kim? İşte, Sivasspor-Fenerbahçe ilk 11'ler!

SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor ve Fenerbahçe maçı 3 Mayıs Çarşamba günü 20.30'da başlayacaktır.

SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor ile Fenerbahçe arasında gerçekleşecek Ziraat Türkiye Kupası maçı A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.

SİVASSPOR VE FENERBAHÇE NEREDE OYNANACAK?

Sivasspor ve Fenerbahçe maçı Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleşecektir.

SİVASSPOR VE FENERBAHÇE İLK 11'LER!

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, Arao, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Rossi, Pedro

Sivasspor: Muammer, Murat, Caner, Goutas, Uğur, Ulvestad, Erdoğan, Charisis, Saiz, Gradel, Caicedo