Sivasspor elendi mi? Sivasspor Fiorentina turu kim geçti?
Gündem Haberleri
Medipol Başakşehir, Belçika temsilcisi Gent'e konuk olurken Demir Grup Sivasspor ise İtalya takımı Fiorentina ile deplasmanda karşılaşacak. Sivasspor elendi mi? Sivasspor Fiorentina turu kim geçti?
Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında son 16 turu ilk ayağı, yarın tek maçla başlarken diğer 7 karşılaşma ise 9 Mart Perşembe günü bugün oynanacak. Sivasspor elendi mi? Sivasspor Fiorentina turu kim geçti?
SİVASSPOR ELENDİ Mİ?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı mücadelesi, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında son 16 turu ilk ayağı, yarın tek maçla başlarken diğer 7 karşılaşma ise 9 Mart Perşembe günü oynanacak.
Son 16 turunda mücadele eden Türk temsilcilerinden Medipol Başakşehir, Belçika takımı Gent'e konuk olurken Demir Grup Sivasspor ise İtalya temsilcisi Fiorentina ile deplasmanda karşılaşacak.
Sivasspor Fiorentinaeşleşmesinde 16 Mart Perşembe günü yapılacak maç sonrası turu geçen taraf belli olacak.