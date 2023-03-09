Medipol Başakşehir, Belçika temsilcisi Gent'e konuk olurken Demir Grup Sivasspor ise İtalya takımı Fiorentina ile deplasmanda karşılaşacak. Sivasspor elendi mi? Sivasspor Fiorentina turu kim geçti?

Ülke puanı için kritik gece! Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'dan zafer bekliyoruz

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında son 16 turu ilk ayağı, yarın tek maçla başlarken diğer 7 karşılaşma ise 9 Mart Perşembe günü bugün oynanacak. Sivasspor elendi mi? Sivasspor Fiorentina turu kim geçti?

SİVASSPOR ELENDİ Mİ?