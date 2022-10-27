UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Sivasspor ile CFR Cluj karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Sivasspor- CFR Cluj maçının ne zaman olduğu ise merak konusu haline geldi. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Sivasspor'un maçının ne zaman olduğu araştırılıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde futbol heyecanı son hızla devam ederken Sivasspor maçı ne zaman? sorusu aratılıyor. Peki, Sivasspor- CFR Cluj maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor-CFR Cluj maçı hangi kanalda?

Sivasspor- CFR Cluj maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu gündemde yer alıyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Sivasspor ile CFR Cluj karşı karşıya geliyor. Arama motorlarında ise Sivasspor- CFR Cluj maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu aratılıyor. Peki, Sivasspor- CFR Cluj maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Sivasspor-CFR Cluj maçı hangi kanal? Sivasspor maçı ne zaman? Exxen canlı!

SİVASSPOR- CFR CLUJ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi karşılaşması olan Sivasspor- CFR Cluj maçı 27 Ekim Perşembe günü saat 22:00'da oynanacak.

SİVASSPOR- CFR CLUJ MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor- CFR Cluj maçı EXXEN platformunda canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. UEFA Avrupa Ligi maçlarını canlı izlemek için EXXEN uygulamasına üye olmalısınız. Sivasspor- CFR Cluj maçı TV8,5 ekranlarında da şifresiz olarak yayınlanacak.