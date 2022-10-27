Sivasspor - CFR Cluj maçı kaç kaç bitti, maç özeti izle! Sivasspor - CFR Cluj maçının gollerini kim attı? Sivasspor - CFR Cluj maçının gollerini izle!
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Sivasspor - CFR Cluj maçı 27 Ekim Perşembe bu akşam saat 22:00'da başlayacak.
Sivasspor - CFR Cluj maçı Exxen platformunda yayınlanacak.
Sivasspor - CFR Cluj maçı 3-0 Sivasspor'un galibiyeti ile tamamlandı.
Maçı 3-0 Sivasspor kazandı. Maçta atılan goller şöyle:
Sivasspor'un golleri:
- 22. dakika : Mustapha Yatabare
- 64. dakika : Max Gradel
- 73. dakika : Mustapha Yatabare
Maçın bitiminin ardından Youtube Exxenspor kanalında maçın özeti yayınlanacaktır.
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