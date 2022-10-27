Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor - CFR Cluj maçı kaç kaç bitti, maç özeti izle! Sivasspor - CFR Cluj maçının gollerini kim attı? Sivasspor - CFR Cluj maçının gollerini izle!

Gündem Haberleri

Sivasspor - CFR Cluj maçı kaç kaç bitti, maç özeti izle! Sivasspor - CFR Cluj maçının gollerini kim attı? Sivasspor - CFR Cluj maçının gollerini izle!

Sivasspor - CFR Cluj maçında son dakikalar oynanıyor. Maçta atılan golleri ve maçın özetini izlemek isteyen vatandaşlar, Sivasspor - CFR Cluj maçı kaç kaç, maç özeti izle! Sivasspor - CFR Cluj maçının gollerini kim attı? Sivasspor - CFR Cluj maçının gollerini izle! araştırması yapıyor. Peki, Sivasspor - CFR Cluj maçı kaç kaç? Sivasspor - CFR Cluj maçı bitti mi? Sivasspor - CFR Cluj maçının özeti yayınlandı mı? İşte detaylar...

Türkiye, Avrupa'da durdurulamıyor! Ülke puan sıralamasında 2 basamak birden yükseldikTürkiye, Avrupa'da durdurulamıyor! Ülke puan sıralamasında 2 basamak birden yükseldik
Müthiş Yiğido! Sivasspor, Cluj'u yenerek gruptan çıkmayı garantilediMüthiş Yiğido! Sivasspor, Cluj'u yenerek gruptan çıkmayı garantiledi
Romanyalı gazeteciden Sivasspor'a skandal soru! Jet hızında özür geldiRomanyalı gazeteciden Sivasspor'a skandal soru! Jet hızında özür geldi

Sivasspor - CFR Cluj maçı kaç kaç devam ediyor? Maç bitti mi? Temsilcimiz Sivasspor bugün UEFA Avrupa Ligi gruplarının 5. maçına çıkıyor. Sivasspor - CFR Cluj maçı kaç kaç, maç özeti izle! Sivasspor - CFR Cluj maçının gollerini kim attı? Sivasspor - CFR Cluj maçının gollerini izle!

Sivasspor - CFR Cluj maçı 27 Ekim Perşembe bu akşam saat 22:00'da başlayacak.

Sivasspor - CFR Cluj maçı Exxen platformunda yayınlanacak.

Sivasspor - CFR Cluj maçı 3-0 Sivasspor'un galibiyeti ile tamamlandı.

Maçı 3-0 Sivasspor kazandı. Maçta atılan goller şöyle:

Sivasspor'un golleri:

  • 22. dakika : Mustapha Yatabare
  • 64. dakika : Max Gradel
  • 73. dakika : Mustapha Yatabare

Maçın bitiminin ardından Youtube Exxenspor kanalında maçın özeti yayınlanacaktır.

SİVASSPOR - CFR CLUJ MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Sivasspor Gündem Spor Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title