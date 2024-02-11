11 Şubat Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Sivasspor - Ç. Rizespor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Sivasspor - Ç.Rizespor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Sivasspor - Ç.Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sivasspor - Ç.Rizespor maçı nereden izlenir?

SİVASSPOR - Ç.RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Sivasspor ile Ç.Rizespor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 11 Şubat Pazar günü saat 13:30'da Sivas'da, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından takip edebilirler.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.