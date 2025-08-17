Sivasspor - Bodrum FK maçı ne zaman, hangi kanalda ? Sivasspor - Bodrum FK maçı canlı izle!
Futbolseverlerin büyük merakla takip ettiği alt lig mücadelelerinden biri olan Sivasspor – Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? sorusu gündemdeki yerini aldı. 2024–2025 sezonunda Trendyol 1. Lig veya 2. Lig kapsamında oynanan bu karşılaşma, iki takım için de puan açısından kritik öneme sahip.
Sivasspor – Bodrum FK maçı ne zaman oynanacak sorusu, hem Sivas hem de Bodrum taraftarlarının heyecanla araştırdığı konular arasında. Yayın saati ve kanalı belli olan bu mücadele, ekran başında takip edilecek önemli karşılaşmalardan biri olacak. Peki, Sivasspor – Bodrum FK maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…
SİVASSPOR - BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN?
Sivasspor ile Bodrum FK arasındaki mücadele, 17 Mayıs 2025 Pazartesi günü, saat 16:00'da başlayacak. Maç, Sivas BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve ligdeki sıralamaları doğrudan etkileyecek önemli bir karşılaşma olacak.
SİVASSPOR - BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Bu önemli maç, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayın şifreli olacak ve yalnızca beIN Sports aboneleri tarafından izlenebilecek. Yayın akışı maç günü netleşeceği için, doğru kanalı öğrenmek adına beIN Sports'un resmî sitesini takip etmekte fayda var.
SİVASSPOR - BODRUM FK CANLI İZLE
Ayrıca maç, dijital yayın platformları olan beIN Connect, TOD ve Digiturk üzerinden de izlenebilecek. Bu platformlara üye olan futbolseverler, mobil cihazlardan veya akıllı TV üzerinden maçı kesintisiz şekilde takip edebilecek.