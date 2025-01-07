Sivasspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Beşiktaş muhtemel 11'ler (Ziraat Türkiye Kupası)
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ederken, futbolseverler Sivasspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun cevabını arıyor. Bu kritik mücadelede, iki güçlü takım yarı finale yükselmek için sahada kozlarını paylaşacak. Heyecan dolu maçın detayları şimdiden büyük merak uyandırıyor.
Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında bugün Beşiktaş'ı konuk edecek. Sivasspor ve Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda D Grubu'nda ilk hafta maçında kozlarını paylaşacak. Taraftarlar, "Sivasspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Maç saat kaçta başlayacak?" gibi sorulara yanıt arıyor. Sivasspor ve Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'na iyi bir başlangıç yapmak için sahada olacak. Peki, Sivasspor-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)
SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Net Global Sivasspor ile Beşiktaş, bugün saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Sivasspor-Beşiktaş maçı ATV'den şifresiz ekranlara gelecek.
MUHTEMEL 11'LER
Sivasspor: Ali, Uğur, Murat, Camara, Sonko, Charisis, Pritchard, Moutoussamy, Emrah, Rodrigues, Manaj
Beşiktaş: Mert, Svensson, Felix, Emirhan, Zaynutdinov, Muçi, Salih, Ndour, Gedson, Rafa Silva, Immobile