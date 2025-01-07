Sivasspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Beşiktaş muhtemel 11'ler (Ziraat Türkiye Kupası)

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında bugün Beşiktaş'ı konuk edecek. Sivasspor ve Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda D Grubu'nda ilk hafta maçında kozlarını paylaşacak. Taraftarlar, "Sivasspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Maç saat kaçta başlayacak?" gibi sorulara yanıt arıyor. Sivasspor ve Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'na iyi bir başlangıç yapmak için sahada olacak. Peki, Sivasspor-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Net Global Sivasspor ile Beşiktaş, bugün saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor-Beşiktaş maçı ATV'den şifresiz ekranlara gelecek.

MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Ali, Uğur, Murat, Camara, Sonko, Charisis, Pritchard, Moutoussamy, Emrah, Rodrigues, Manaj

Beşiktaş: Mert, Svensson, Felix, Emirhan, Zaynutdinov, Muçi, Salih, Ndour, Gedson, Rafa Silva, Immobile