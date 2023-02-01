Sivasspor Beşiktaş maçı nerede oynanacak? Sivasspor -Beşiktaş maçı ne zaman ,saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Karşılama ev sahibi takım Sivasspor'un sahasında oynanacak lakin 4 Eylül stadyumunun zeminde çıkan sorun nedeniyle karşılaşama başka bir stadyumunda oynanacak. Peki, Sivasspor Beşiktaş maçı nerede oynanacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda DG Sivasspor ile oynayacağı maçın nerede oynanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. 4 eylül stadyumunun zeminindeki sorun nedeniyle karşılaşma farklı bir stadyumda oynanması bekleniliyor. Peki, Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman ,saat kaçta? Beşiktaş - Sivasspor maçı nerede oynanacak? Detaylar haberimizde...

SİVASSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI NERE4EDE OYNAANCAK?

Süper ligin 23 Haftasında Sivasspor sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Sivas 4 Eylül stadyumunun zemmimdeki sorunlar nedeniyle karşılaşma çevre ilerde oynaması bekleniliyor.TFF yetkilileri4 Eylül stadyumunda sorunu yerinde incelemek için yarın Sivasa bir heyet gönderecek ve hafta sonu Sivasspor ile Beşiktaş arasında maçın nerede oynanacağına karar verecek.

Edinilen bilgiye göre Karşılaşmanın Adana, Kayseri veya Malatya ilerden biride oynamaması bekleniyor.Karşılaşamanın nerede oynanacağına hafta sonu TFF karar verecek.

SİVASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper ligin 23. haftasında Beşiktaş ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. Kritik karşılaşma 4 Şubat Cumartesi günü saat 16.00 da oynanacak.