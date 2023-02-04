Spor Toto Süper ligin iddialı takımlarından Sivasspor ve Beşiktaş bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Sivasspor- Beşiktaş maçı heyecanla bekleniyor. Sivasspor-Beşiktaş maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? Beşiktaş Sivasspor maçı saat kaçta? İşte detaylar…

Beşiktaş maçı hangi kanalda? Sivasspor ile Beşiktaş bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Sivasspor - Beşiktaş maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Sivasspor Beşiktaş maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? Beşiktaş Sivasspor maçı saat kaçta? Detaylar haberimizde...

SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sivasspor ve Beşiktaşmaçı Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleşecek.

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor ve Beşiktaşarasında gerçekleşecek Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.

SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Sivasspor-Beşiktaşmaçı 4 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da gerçekleşecek.