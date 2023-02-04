Sivasspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, golleri kim attı? 4 Şubat Sivasspor - Beşiktaş maçının gollerini kim attı, maç kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Maç tüm hızıyla devam ederken maçta atılan goller ve detayları merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, maç bitti mi? 4 Şubat Sivasspor - Beşiktaş maçının gollerini kim attı? İşte detaylar...