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Sivasspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, golleri kim attı? 4 Şubat Sivasspor - Beşiktaş maçının gollerini kim attı, maç kaç kaç bitti?

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Sivasspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, golleri kim attı? 4 Şubat Sivasspor - Beşiktaş maçının gollerini kim attı, maç kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Maç tüm hızıyla devam ederken maçta atılan goller ve detayları merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, maç bitti mi? 4 Şubat Sivasspor - Beşiktaş maçının gollerini kim attı? İşte detaylar...

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2022-23 Süper Lig, Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig'in 65. sezonudur. 5 Ağustos 2022 tarihinde başlayan maçlar 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecektir. Ligin 23. haftasında Sivasspor - Beşiktaş karşı karşıya geldi. Peki, Sivasspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, maç bitti mi?

Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maçı 4 Şubat 2023 Cumartesi günü saat 16:00 'da başladı.

Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maçını Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.

Maç 1-0 Sivasspor'un üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi.

Sivasspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, golleri kim attı? 4 Şubat Sivasspor - Beşiktaş maçının gollerini kim attı, maç kaç kaç bitti?

Maçta 1-0 Sivasspor önde. Maçta atılan goller şöyle:

Sivasspor'un golleri:

  • 23. dakika : Samuel Diaz

Maç, Sivas'da, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Sivasspor Beşiktaş Gündem Spor Haberler

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