Sivasspor - Beşiktaş maçı hangi stadyumda oynanacak? Sivasspor -Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Spor Toto Süper ligin 23. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maça dair detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sivasspor Beşiktaş karşılaması ne zaman, saat kaçta oynanacak? Sivasspor Beşiktaş maçı hangi kanaldan yayınlanacak? İşte kritik müsabakaya dair tüm merak edilenler...

Sivasspor Beşiktaş müsabakasının nerede oynanacağı bir süredir futbolseverler tarafından merak ediliyordu. Beklenen açıklama Türkiye Futbol Federasyonundan geldi. Peki, Sivasspor - Beşiktaş müsabakası nerede oynanacak? Sivasspor -Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor - Beşiktaş maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Sivasspor Beşiktaş maçını hakemi kim? Detaylar haberimizde...

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sivas 4 Eylül stadyumunun zemindeki sorunlar nedeniyle bir süredir karşılamanın nerde oynanacağı futbolseverlertarafından merak ediliyordu.TFF yetkileri Sivas 4 Eylül stadyumunda yaptığı imcelemelerin ardından stadyum zemininin müsabakanın oynamamasına engel tescil etmediğini açıklamasının ardından Sivasspor - Beşiktaş karışılmasının nerde oynanacağı sorumsuda netleşmiş oldu. Buna göre Sivasspor - Beşiktaş karşılaşması 4 Eylül stadyumunda oynanacak.

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper ligin 23. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanacak müsabaka 4 Şubat Cumartesi günü saat 16.00 da oynanacak. Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanacak müsabakanın muhtemel 11'leri şu şekilde:

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner, Goutas, Uğur, Charisis, Keita, Cofie, Erdoğan, Gradel, Yatabare.



Beşiktaş: Mert, Tayfur, Talha, Saiss, Masuaku, Redmond, Atiba, Gedson, Dele, Cenk, Abubakar

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Süper ligin 23 .haftasında Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynaancak müsabaka beIN SPORTS 1 ekranlarından futbolseverler ile buluşacak.