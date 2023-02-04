Sivasspor - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 4 Şubat Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir?

Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Maçın bitmesine dakikalar kala maç özeti izlemek isteyenler, Sivasspor - Beşiktaş maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? Sivasspor - Beşiktaş maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Sivasspor - Beşiktaş maçının özeti çıktı mı, nereden izlenir? İşte detaylar...

Sivasspor - Beşiktaş maçının gollerini ve özetini izlemek isteyenler maç özeti nerede yayınlandı merak ediyor. Peki, Sivasspor - Beşiktaş maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı?

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maçı 4 Şubat 2023 Cumartesi günü yani bu akşam saat 16:00'da başladı.

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ HANGİ KANALDA?

Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maçını Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Maçı Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç 1-0 devam ediyor. Henüz maç bitmedi.

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçta 1-0 Sivasspor önde. Maçta atılan goller şöyle:

Sivasspor'un golleri:

23. dakika : Samuel Diaz

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ ÖZETİ YAYINLANDI MI?

Maç özetini bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz. Maçın özeti resmi bein Sports sitesinde yayınlanacaktır. Maç bitiminin ardından maç özetini izleyebilirsiniz.