Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 4 Şubat Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir?

Gündem Haberleri

Sivasspor - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 4 Şubat Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir?

Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Maçın bitmesine dakikalar kala maç özeti izlemek isteyenler, Sivasspor - Beşiktaş maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? Sivasspor - Beşiktaş maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Sivasspor - Beşiktaş maçının özeti çıktı mı, nereden izlenir? İşte detaylar...

Beşiktaşlılar gözlerine inanamadı! N'Koudou'nun maçta giydiği formaya tepkiler çığ gibiBeşiktaşlılar gözlerine inanamadı! N'Koudou'nun maçta giydiği formaya tepkiler çığ gibi
Herkes aynı soruyu soruyor! Sivasspor-Beşiktaş maçının zemini mücadelenin önüne geçtiHerkes aynı soruyu soruyor! Sivasspor-Beşiktaş maçının zemini mücadelenin önüne geçti
Beşiktaşlı taraftarlar takımını yalnız bırakmadıBeşiktaşlı taraftarlar takımını yalnız bırakmadı

Sivasspor - Beşiktaş maçının gollerini ve özetini izlemek isteyenler maç özeti nerede yayınlandı merak ediyor. Peki, Sivasspor - Beşiktaş maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı?

Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maçı 4 Şubat 2023 Cumartesi günü yani bu akşam saat 16:00'da başladı.

Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maçını Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.

Maçı Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Maç 1-0 devam ediyor. Henüz maç bitmedi.

Sivasspor - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 4 Şubat Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir?

Maçta 1-0 Sivasspor önde. Maçta atılan goller şöyle:

Sivasspor'un golleri:

  • 23. dakika : Samuel Diaz

Maç özetini bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz. Maçın özeti resmi bein Sports sitesinde yayınlanacaktır. Maç bitiminin ardından maç özetini izleyebilirsiniz.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Sivasspor Beşiktaş Dizi Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title