Sivasspor - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 4 Şubat Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir?
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Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Maçın bitmesine dakikalar kala maç özeti izlemek isteyenler, Sivasspor - Beşiktaş maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? Sivasspor - Beşiktaş maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Sivasspor - Beşiktaş maçının özeti çıktı mı, nereden izlenir? İşte detaylar...
Sivasspor - Beşiktaş maçının gollerini ve özetini izlemek isteyenler maç özeti nerede yayınlandı merak ediyor. Peki, Sivasspor - Beşiktaş maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı?
Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maçı 4 Şubat 2023 Cumartesi günü yani bu akşam saat 16:00'da başladı.
Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maçını Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maçı Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.
Maç 1-0 devam ediyor. Henüz maç bitmedi.
Maçta 1-0 Sivasspor önde. Maçta atılan goller şöyle:
Sivasspor'un golleri:
- 23. dakika : Samuel Diaz
Maç özetini bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz. Maçın özeti resmi bein Sports sitesinde yayınlanacaktır. Maç bitiminin ardından maç özetini izleyebilirsiniz.