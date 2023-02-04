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Sivasspor Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu mu? Sivasspor Beşiktaş muhtemel 11'ler, kadrolar!

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Sivasspor Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu mu? Sivasspor Beşiktaş muhtemel 11'ler, kadrolar!

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'a konuk oluyor ve Sivasspor Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu mu? Merak ediliyor. Saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Peki, Sivasspor Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu mu? Sivasspor Beşiktaş muhtemel 11'ler, kadrolar!

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Sivasspor Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu mu? Sorusu, birçok futbolsever tarafından merak ediliyor ve Beşiktaş muhtemel 11'ler, kadroları arama motorları üzerinde sıklıkla araştırılıyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Siyah-beyazlıların hocası yeni transfer Hadziahmetovic'e ilk 11'de forma şansı verdi. Peki, Sivasspor Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu mu? Sivasspor Beşiktaş muhtemel 11'ler, kadrolar!

Sivas temsilcisinde Beşiktaş maçı öncesinde savunmada görev yapan Murat Paluli, orta saha oyuncuları Fredrik Ulvestad ve Clinton N'Jie ile forvet Mustapha Yatabare'nin sakatlığı bulunuyor.
Beşiktaş'ta Gedson cezalı, Redmond, Josef ve Salih Uçan ise sakatlığı nedeniyle Sivasspor' karşı forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta Sivasspor karşılaşması öncesinde 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Cenk Tosun ve Arthur Masuaku kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 24. haftadaki MKE Ankaragücü ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Saiz, Hakan, Charisis, Max, Caicedo

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Necip, Tayfur, N'Koudou, Hadziahmetovic, Cenk, Aboubakar

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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