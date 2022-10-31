Süper Toto Süper Lig'de Sivasspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlardan bir tanesi olan Sivasspor-Antalyaspor maçının ne zaman olduğu araştırılıyor. Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı son hızla devam ederken Sivasspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Peki, Sivasspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda? Sivasspor maçı ne zaman? Sivasspor- Antalyaspor canlı izle!

Sivasspor- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu aratılıyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son hızla devam ederken futbolseverler Sivasspor- Antalyaspor maçı hangi kanalda? sorusuna yanıt arıyor. Takımına 3 puanı kazandırmak isteyen iki takım da heyecanla maç gününü bekliyor. Futbolseverler ise Sivasspor- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? sorusunu arama motorlarında aratıyor. Peki, Sivasspor- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor- Antalyaspor maçı hangi kanalda? Sivasspor maçı ne zaman? Sivasspor- Antalyaspor canlı izle!

SİVASSPOR- ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor ile Antalyaspor maçı 31 Ekim günü saat 20:00'da oynanacak.

SİVASSPOR- ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de karşılaşacak olan Sivasspor ile Antalyaspor'un maçı Bein Sports ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.