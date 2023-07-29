Sivasspor - Antalyaspor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Antalyaspor hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sivasspor - Antalyaspor maçı ne zaman?

29 Temmuz Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Sivasspor- Antalyaspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Sivasspor- Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Sivasspor- Antalyaspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Sivasspor - Antalyaspor hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sivasspor - Antalyaspor maçı ne zaman?

SİVASSPOR - ANTALYASPOR HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

29 Temmuz Cumartesi günü oynanacak olan Sivasspor- Antalyaspor karşılaşması saat 17:00'da Erzurum'da, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Stadyumu'nda oynanacak ve herhangi bir platform üzerinden canlı yayınlanmayacak.

SİVASSPOR - ANTALYASPOR CANLI İZLE

Sivasspor- Antalyaspor karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, hazırlık maçının herhangi bir yayını olmaması nedeniyle maçı izleyemeyecek. Sivasspor- Antalyaspor maçı herhangi bir platform üzerinde canlı yayınlanmamaktadır.