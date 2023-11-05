Sivasspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Sivasspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Sivasspor - Adana Demirspor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sivasspor - Adana Demirspor maçı ne zaman?

05 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Sivasspor - Adana Demirspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Sivasspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Sivasspor - Adana Demirspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Sivasspor- Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sivasspor- Adana Demirspor maçı ne zaman?

SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Maçın başlama saati 13:30 olarak belirlenmiştir ve bu mücadele Sivas'ın Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleşecek.

SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

05 Kasım 2023 Pazar günü, Sivasspor ile Adana Demirspor arasındaki heyecan verici Trendyol Süper Lig futbol maçı, futbolseverler için canlı olarak izlenebilecek. Bu önemli karşılaşma, Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanalları aracılığıyla yayınlanacak. Bein Sports 1'i Digiturk 77 ve Kablo TV 232 numaralı kanallar üzerinden veya Türksat uydusu ve internet platformlarından izleyebilirsiniz. beIN Sports Tod TV'yi de Türksat uydusu ve internet üzerinden takip edebilirsiniz.