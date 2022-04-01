Sivaslılar ilk teravih namazında Ulu Camii'ne akın etti

SİVAS - Sivas'ta vatandaşlar, korona virüs nedeniyle verilen 2 yıl aranın ardından ilk teravih namazı için tarihi Ulu Camii'ne akın etti.

Ellerin semaya yükseldiği ilk teravih namazında vatandaşlar uzun bir aranın ardından Ulu Camii'nde teravih namazı kılmanın heyecanını yaşadı. Çocuklarında aileleriyle geldiği camide cemaat, Ramazan ayını 5 asırdır sürdürülen gelenek olan "Ya Hannan, ya Mennan" ilahisiyle karşıladı.

"Allah bizi huzuruna kabul etti bizi"

Tarihi camide teravih namazı kılan Yılmaz Özkan adlı vatandaş, "Rabbimize şükürler olsun 2 yıldan sonra rabbim nasip etti. Korona virüs her şeyden önce bir hastalıktan ziyade bir imtihan bu imtihanı hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde geçireceğiz. Hastalığı yenmek için de hijyen kurallarına uymalıyız. Ama şükürler olsun 2 yıldan sonra rabbim böyle bir geceyi bize nasip etti. Her şeyden öte bu imtihan Allah bizi huzuruna kabul etti bizi" dedi.