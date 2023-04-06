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Sivas Zara'da deprem mi oldu? 6 Nisan Perşembe 2023 Sivas Zara'da kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

Sivas Zara'da deprem mi oldu? 6 Nisan Perşembe 2023 Sivas Zara'da kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

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AFAD verilerine göre bugün Sivas Zara'da 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, Sivas Zara'da deprem mi oldu? 6 Nisan Sivas Zara'da kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi? İşte detaylar...

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6 Şubat 2023 Pazartesi günü ülkemizin birçok ilinde deprem meydana geldi. Bugün 6 Nisan Perşembe günü de artçılar olmaya devam ediyor. Depremde arama kurtarma çalışmaları devam ederken hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem oldu merak ediliyor. Sivas Zara'da deprem mi oldu? 6 Nisan Sivas Zara'da kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Öğle saatlerinde ise aynı bölgede bu kez 7.6'lık şiddetli bir deprem daha meydana geldi.

Pazartesi günü meydana gelen büyük depremin ardından bugün artçı depremler olmaya devam ediyor. Özellikle Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya vb. şehirlerimizde artçılar olmaya devam etmektedir.

Bugün 6 Nisan Sivas Zara'da 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sivas Zara'da deprem mi oldu? 6 Nisan Perşembe 2023 Sivas Zara'da kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

AFAD verilerine göre 6 Nisan Perşembe 2023 bugün saat 00:57 'de Sivas Zara'da 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem civar bölgelerden de hissedildi.

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Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Deprem 3. Sayfa Gündem Haberler

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