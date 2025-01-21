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Sivas Yıldız Dağı'nda ne oldu? Kayak merkezinde patlama!

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Yıldız Dağı Kalak Merkezinde meydana gelen ve 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı patlamadan hemen sonraki görüntüler ortaya çıktı. Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde meydana gelen patlama, kamuoyunda endişe yarattı. "Sivas Yıldız Dağı'nda ne oldu?" sorusu, yaşanan bu üzücü olayın ardından sıkça sorulmaya başlandı.

Olay, Buruciye AŞ'ye ait bir otelin alt katında bulunan kadın sporcuların dinlenme odasında gerçekleşti. Patlama sonucunda 2 antrenör ve 2 sporcu yaralandı. Detaylar ise yetkililer tarafından araştırılıyor. "Sivas Yıldız Dağı'nda ne oldu?" sorusuna dair yapılan ilk açıklamalar, patlamanın nedenine ilişkin henüz net bir bilgi olmadığını gösteriyor. Yaralıların sağlık durumu ve olayın sebebi merak konusu oluyor. Peki, Sivas Yıldız Dağı'nda ne oldu? Detaylar haberimizde...

SİVAS YILDIZ DAĞI'NDA NE OLDU?

Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde bir otelde dinlenme odasında meydana gelen patlamada, 2 antrenör ve 2 sporcu yaralandı. Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde Buruciye AŞ'ye ait bir otelin alt katında bulunan kadın kayak sporcularının dinlenme odasında henüz belirlenemeyen nedenle küçük çaplı bir patlama meydana geldi.

Sivas Yıldız Dağı'nda ne oldu? Kayak merkezinde patlama!

YARALI VEYA ÖLÜ VAR MI?

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada antrenörler Kibar Genç ve Nihan Erdiler ile kayak sporcuları Buse Dilara Yalman ve Beril Çevik yaralandı.

Sivas Yıldız Dağı'nda ne oldu? Kayak merkezinde patlama!
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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