Sivas Yıldız Dağı'nda ne oldu? Kayak merkezinde patlama!

Olay, Buruciye AŞ'ye ait bir otelin alt katında bulunan kadın sporcuların dinlenme odasında gerçekleşti. Patlama sonucunda 2 antrenör ve 2 sporcu yaralandı. Detaylar ise yetkililer tarafından araştırılıyor. "Sivas Yıldız Dağı'nda ne oldu?" sorusuna dair yapılan ilk açıklamalar, patlamanın nedenine ilişkin henüz net bir bilgi olmadığını gösteriyor. Yaralıların sağlık durumu ve olayın sebebi merak konusu oluyor. Peki, Sivas Yıldız Dağı'nda ne oldu? Detaylar haberimizde...

SİVAS YILDIZ DAĞI'NDA NE OLDU?

Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde bir otelde dinlenme odasında meydana gelen patlamada, 2 antrenör ve 2 sporcu yaralandı. Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde Buruciye AŞ'ye ait bir otelin alt katında bulunan kadın kayak sporcularının dinlenme odasında henüz belirlenemeyen nedenle küçük çaplı bir patlama meydana geldi.

YARALI VEYA ÖLÜ VAR MI?

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada antrenörler Kibar Genç ve Nihan Erdiler ile kayak sporcuları Buse Dilara Yalman ve Beril Çevik yaralandı.