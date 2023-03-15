Türkiye'nin bazı noktalarında hayatı olumsuz etkileyen yağışlar devam ediyor. Sivas yağmur yağacak mı? Sorusu bu nedenle gündemde yer alıyor ve Sivas'ta yarın hava durumu nasıl olacak? Sorusu ile birlikte internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Sivas yağmur yağacak mı? Sivas'ta yarın hava durumu nasıl olacak? Sivas'ta yağmur bekleniyor mu?

Sivas yağmur yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya hariç), Ege (Afyonkarahisar hariç), Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Burdur, Sinop, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, Sivas yağmur yağacak mı? Sivas'ta yarın hava durumu nasıl olacak? Sivas'ta yağmur bekleniyor mu?

SİVAS YAĞMUR YAĞACAK MI?

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Şanlıurfa ve Mardin için turuncu kodlu uyarı yapıldı. Sivas içinse sarı kodlu uyarı yapıldı.

SARI KOD NEDİR?

Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır anlamına geliyor.