Sivas TOKİ kura çekilişi ne zaman? Sivas TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Sivas etabı için yapılacak olan kura çekimi ne zaman merak ediliyor. Sivas TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacağı gündeme geliyor. Peki, Sivas TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ kura çekimleri başladı. Sivas TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sivas TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Sivas TOKİ kura çekimi ne zaman? Sivas TOKİ kura çekimi ne zaman? Sivas TOKİ kura çekimi saat kaçta?

SİVAS TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ Sivas kura çekimi 16-18 Aralık tarihleri arasında yapılacaktır.