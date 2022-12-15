Sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen kura çekimlerinin yapılması ile birlikte vatandaşlar Sivas TOKİ kura çekilişi ne zaman? Sorusunu gündeme getirdi. 2022 Sivas TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak? Sorusunu araştırıyor. Peki, Sivas TOKİ kura çekilişi ne zaman? 2022 Sivas TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak? Sivas TOKİ konut kura çekilişi!

Kura çekimlerinin başlaması ile birlikte vatandaşlar tarafından en çok araştırılan iller arasında Sivas'ta yer alıyor. Bu nedenle Sivas TOKİ kura çekilişi ne zaman? Sorusu internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Sivas TOKİ kura çekilişi ne zaman? 2022 Sivas TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak? Sivas TOKİ konut kura çekilişi!

SİVAS TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da kura çekimine dair bilgiler verildi. Açıklamada, kura çekiminin yarın başladığına dikkat çekilerek ilk kuraların Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı. Daha sonra TOKİ Sivas kura çekiminin 16-18 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi.

SİVAS TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Şırnak sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek.