Sivas'taki kaya mağaraları binlerce yıldır ayakta

Sivas'ın Gürün ve Zara ilçelerinde bulunan apartman görünümlü kaya mağaraları binlerce yıldır ayakta duruyor. Gürün ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Mağaraların yaklaşık 4 bin yıllık geçmişi olduğu belirtiliyor. Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, mağaraların turizme kazandırılması için çevre düzenlemesi ve aydınlatma çalışmaları yapıldığını söyledi. Zara ilçesinde bulunan Tödürge Kaya Mağaraları da ziyaretçilerini ağırlıyor.

Sivas'ın Gürün ve Zara ilçelerinde apartman görünümlü kaya mağaralar binlerce yıldır ayakta duruyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Türkiye'nin Mağaraları" dosya haberinin altıncısında Sivas'taki mağaraların tarihi ile özelliklerine yer verildi.

Kaya mağaralarının bulunduğu, tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleri ile öne çıkan Gürün ilçesi, Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden birisi olarak dikkati çekiyor.

Dağ yamacında yan yana ve alt alta sıralanan Gürün'deki kaya mağaraları 3 ve 5 katlı ilkel bir apartman görüntüsünü andırıyor. Kayaçların kolay aşınabilmesi özelliği nedeniyle Hititlerin bu mağaraları işleyerek katlı yapı görünümüne kavuşturdukları tahmin ediliyor.

4 bin yıl öncesine uzanıyor

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, AA muhabirine, kaya mağaraların yaklaşık 4 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Mağaraların Hititler dönemine giden bir tarihçesinin olduğunu belirten Çiftçi, "Hem bu mağaralar hem de Şuğul Kanyonu'ndaki Hititlerden kalma kitabelerle biz bu tarihe ulaşıyoruz." dedi.

Çiftçi, insanların o dönem mağaralarda yaşadığını dile getirerek, "Bugün kat kat binalar dikiyoruz, oteller yapıyoruz. Zamanın evleri ve otelleri burasıymış. O günün şartlarını kafamızda biraz canlandırdığımız zaman en doğal yaşam yeri bu mağaralarmış." diye konuştu.

Kaya mağaralarda aydınlatma ve çevre düzenlemesi yapıldı

İlçenin farklı mahalle ve köylerinde de mağaralar bulunduğunu anlatan Çiftçi şunları kaydetti:

"Biz oralarda da yaşamın olduğuna içerisindeki görsellerle, çizimlerle ve birtakım figürlerle şahitlik ediyoruz. Gürün'ün her bir güzelliğini öne çıkartmak için üzerimize düşeni yerel yönetim olarak yapmaya gayret gösteriyoruz. Ekonomik imkanlarımızla Gürün'ün tanıtımı, güzelliklerinin turizme kazandırılması adına üzerimize düşeni yapıyoruz. Yeri geldiği zaman birçok devlet kurumundan da bu konuda yardım talebimiz oluyor. Mağaralarla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcımız Osman Boyraz'ın girişimleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığından ödenek aldık. Burayı turizme kazandırma adına çevre düzenlemesi ve aydınlatma yaptık."

Mağaraların yanı sıra Gürün'de Gökpınar Gölü ve Şuğul Kanyonu gibi gezilip görülmesi gereken önemli yerlerin olduğunu söyleyen Çiftçi, "Elimizden geldiği kadar Gürün'ü ve Gürün'ün güzelliklerini turizme kazandırma adına üstümüze düşeni yapıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi Gürün'e bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Çiftçi, çevre düzenlemesinin ardından insanların kaya mağaralara daha çok ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.

Tödürge Kaya Mağaraları ziyaretçileri ağırlıyor

Zara ilçesi Tödürge köyünde bulunan Tödürge Kaya Mağaraları da yılın her mevsiminde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Köyde kayalar oyularak oluşturulan ve yıllar önce mesken olarak kullanılan 100 kadar mağara bulunuyor.

Söz konusu kaya mağaraların, yan yana ve alt alta oyularak oluşturulduğu tahmin ediliyor.

Küçük mekanlar halindeki yaklaşık 100 mağara görüntüsüyle ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatıyor.

Mağaraların bazı kısımlarında taş ve horasanla örülmüş duvarlar ve gözetleme delikleri yer alıyor.

Yaklaşık 3 bin 200 yıl önce barınma ve sığınma amacıyla yapıldığı tahmin edilen mağaralar apartman görüntüsünü andırıyor.

Roma ve çeşitli medeniyetlerce kullanıldığı tahmin edilen mağaraların daha sonra çeşitli medeniyetlere de ev sahipliği yaptığı biliniyor.